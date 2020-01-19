"إكسترا" يقفز لأعلى مستوى في تاريخه بعد النتائج المالية

مباشر ـ ثابت شحاتة: ارتفع سهم شركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، بشكل ملحوظ خلال جلسة اليوم الأحد، ليقفز إلى أعلى مستوياته منذ الإدراج، وذلك تزامناً مع إعلان الشركة عن نتائجها المالية لعام 2019.

وصعد السهم بنسبة 6.4 بالمائة، بحلول الساعة 12:00 بتوقيت السعودية، صعد بها إلى مستوى 83 ريالا، وهو أعلى مستوى للسهم منذ إدراجه بالسوق السعودي، في شهر ديسمبر / كانون الأول من العام 2011.

وأعلنت الشركة، صباح اليوم الأحد، عن نتائجها المالية لعام 2019، والتي أظهرت ارتفاع صافي الأرباح نحو 27.67 بالمائة، إلى 205.8 مليون ريال، مقابل نحو 161.2 مليون ريال للعام 2018.

وأوضحت الشركة أن أرباح العام 2019، التي تعد أعلى أرباح في تاريخ الشركة، ارتفعت نتيجة زيادة المبيعات؛ والتي جاءت نتيجة ارتفاع مبيعات المعارض القائمة، ومبيعات التجارة الإلكترونية، وإيرادات الخدمات.

وعلى مستوى نتائج الربع الرابع من 2019، أظهرت بيانات الشركة، ارتفاع صافي الأرباح 14.58 بالمائة إلى حوالي 72.3 مليون ريال، مقابل 63.1 مليون ريال للربع المماثل من 2018.

وبلغت كمية التداول على السهم حتى هذه اللحظات 215.56 ألف سهم، بلغت قيمتها 17.76 مليون ريال من خلال 1.07 ألف صفقة.

وجاء المؤشر العام للسوق السعودي باللون الأخضر في تلك الأثناء، بارتفاع سبته 0.15 بالمائة، مضيفاً 12.4 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 8,472.2 نقطة.

وتراجعت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من 2019 نحو 12 بالمائة إلى 27.2 مليون ريال، مقابل 30.9 مليون ريال بالربع الثالث من العام 2018.

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