735 مليون ريال صافي شراء للأجانب بالسوق السعودي الأسبوع الماضي

الرياض- مباشر: اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب بسوق الأسهم السعودية- تداول إلى الشراء بصافي بلغ نحو 735.29 مليون ريال بنهاية الأسبوع الماضي، المنتهي في 16 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وبحسب بيانات "تداول"، اليوم الأحد، جاءت التعاملات بدعم من تحقيق المستثمرين الأجانب المؤهلين صافي شراء نحو 747.32 مليون ريال، بنهاية الأسبوع، مقارنة بتحقيق باقي فئات الأجانب صافي مبيعات.

وتتوزع تعاملات المستثمرين الأجانب على اتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين والمحافظ المدارة، والمستثمرين الاستراتيجيين، بالإضافة إلى المؤهلين.

وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب نحو 1.99 مليار ريال، تمثل نسبة 9.64 بالمائة، من إجمالي المشتريات، بينما بلغ إجمالي مبيعاتهم نحو 1.26 مليار ريال تمثل 6.08 بالمائة من إجمالي المبيعات خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ إجمالي شراء المستثمرين الأجانب المؤهلين نحو 1.66 مليار ريال، مقابل 909.4 مليون ريال إجمالي مبيعات.

وخالفت تعاملات المستثمرين السعوديين والخليجيين الاتجاه بتحقيق صافي مبيعات خلال الأسبوع بنحو 284.99 مليون ريال، و450.29 مليون ريال على التوالي.

وبلغ إجمالي شراء المستثمرين السعوديين نحو 18.24 مليار ريال تمثل نسبة 88.25 بالمائة من إجمالي المشتريات، مقابل إجمالي مبيعات نحو 18.53 مليار ريال تعادل نسبة 89.6 بالمائة من إجمالي المبيعات خلال الأسبوع الماضي.

وبلغت مشتريات المستثمرين الخليجيين بالسوق السعودي الأسبوع الماضي نحو 436.46 مليون ريال، مقابل 889.76 مليون ريال إجمالي المبيعات.

وعاود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي مكاسبه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 16 يناير/ كانون الثاني 2020، مقارنة بالأسبوع السابق.

ووفقا لإحصائية لـ"مباشر"، تستند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية- تداول، ارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنحو 1.4 في المائة خلال تعاملات الأسبوع المنتهي بنهاية تعاملات يوم الخميس 16 يناير/ كانون الثاني، مقارنة بتراجع نسبته 0.6 في المئة في الأسبوع السابق.

وأغلق "تاسي" عند مستوى 8459.80 نقطة في الأسبوع الحالي، مقارنة بـ 8345.77 نقطة في الأسبوع السابق، بمكاسب 114.03 نقطة.

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