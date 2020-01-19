شركة أبحاث: 37.5 ريالاً السعر العادل لسهم أرامكو السعودية

الرياض - مباشر: أعلنت شركة الراجحي كابيتال، عن بدء تغطيتها لسهم شركة أرامكو السعودية، ومنحته توصية "الحياد".

وحددت شركة الأبحاث في مذكرة بحثية اليوم الأحد السعر العادل لسهم أرامكو عند 37.5 ريال للسهم.

ورجحت شركة الأبحاث أن تصل التوزيعات النقدية لأرامكو إلى 80 مليار دولار للعام 2020، مشيرة إلى أن عائدات التوزيع ستتراوح بين 3.6 بالمائة إلى 4.6 بالمائة.

وأوضحت أنها قيمت السهم مع إعطاء الأولوية لتوزيعات الأرباح بقيمة 75 مليار دولار أمريكي للمساهمين غير الحكوميين في الفترة من 2020 إلى 2024.

وأكدت شركة الأبحاث أنه على المدى الطويل، فإن أرامكو توفر مزيداً من الاستقرار في نمو الإنتاج من خلال الاحتياطات المؤكدة التي تبلغ 10.6 أضعاف أقرانها إضافة إلى التكاليف النقدية المستقرة.

ولفتت الشركة إلى أنه من ضمن المخاطر على تقييم السهم هي انخفاض أسعار النفط وضعف نمو الاقتصاد الكلي، والضغوط الجيوسياسية، وتأخر التشغيل التجاري للمشاريع والتوسعات بالمشاريع الحالية.

وبدأت أرامكو السعودية تداولاتها بالسوق السعودي، يوم الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، بعد طرح أسهمها بسعر 32 ريالاً للسهم.

ويتداول السهم في الوقت الحالي عند مستويات الـ 34.60 ريال.

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