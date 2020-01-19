تقرير: "سيسكو" مستفيد رئيسي من رؤية 2030..ومستهدف السهم 27 ريالاً

الرياض – مباشر: قالت الراجحي المالية إن الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) تعد من المستفيدين الرئيسيين من رؤية المملكة 2030؛ باعتبار أن أهدافها تتماشى جيداً مع مبادرات الحكومة التي تهدف إلى جعل السعودية مركزاً لوجستياً رائداً في المنطقة وزيادة حركة المرور عبر البحر الأحمر.

وأضافت شركة الأبحاث، في تقرير حصل "مباشر" على نسخة منه اليوم الأحد، أن حصول "سيسكو" مؤخراً على عقد امتياز من هيئة الموانئ السعودية؛ لتطوير وتشغيل ميناء جدة الإسلامي من عام 2020 لمدة 30 سنة يدفعها لاستثمار مليار ريال على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ويضاعف قدرتها على المناولة من 2.5 مليون حاوية مكافئة حالياً إلى 5.2 مليون حاوية بحلول عام 2024، مما يجعلها أكبر مزود لخدمات الموانئ في البحر الأحمر.

وأوصت الراجحي المالية لسهم شركة "سيسكو" بـ"زيادة المراكز"، محددة السعر المستهدف للشركة عند 27 ريالاً.

ولفتت شركة الأبحاث، إلى أن بعض التطورات الحديثة بالمملكة مثل إعادة رسوم التفتيش في عام 2019 وإلغاء رسوم ضريبة العمالة الوافدة للشركات الصناعية من عام 2020 توفر المزيد من الدفع الهامشي لصافي هامش ربح "سيسكو" على المدى القريب.

وأشارت، إلى أن نسبة توزيع الأرباح بالشركة في حدود 40 - 50 بالمائة يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين على المدى الطويل.

وتوقعت الراجحي المالية، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 51 بالمائة في عام 2019 على أساس سنوي، و40 بالمائة في عام 2020، و29 بالمائة في عام 2021.

وتشير توقعات شركة الأبحاث إلى تحقيق "سيسكو" صافي ربح بقيمة 99.13 مليون ريال في 2019، وتوقعات بارتفاعه لـ 138.93 مليون ريال في العام 2020، و179.67 مليون ريال بالعام القادم.

وارتفع سهم الشركة بنسبة 0.95 بالمائة خلال تعاملات اليوم، بحلول الساعة 12:10 بتوقيت السعودية، مسجلاً مستوى 21.26 ريال.

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