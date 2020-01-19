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السعودية للكهرباء: بدء تنفيذ مشروع العدادات الذكية قريباً

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الرياض – مباشر: قالت الشركة للكهرباء (كهرباء السعودية)، اليوم الأحد، إنها ستبدأ قريباً في تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع العدادات الذكية، باستبدال العداد الحالي بالعداد الذكي، ضمن جهود الشركة لتقديم خدمة أفضل.

وأضافت الشركة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنه سيلي تلك الخطوة ربط أنظمة الاتصالات خلال الفترة المقبلة، وصولاً للمرحلة الأخيرة بربط أنظمة الفوترة.

وأكدت السعودية للكهرباء، أنه لن يترتب على المشترك أية تكاليف نتيجة التحول من العدادات الحالية للعدادات الذكية.

ولفتت، إلى أنها ستتواصل مع المشتركين دورياً؛ لإطلاعهم على سير مراحل المشروع، وكافة خدمات وتطبيقات العدادات الذكية بعد اكتمال المرحلة النهائية للمشروع.

ووقعت الشركة السعودية للكهرباء الشهر الماضي،  4 عقود لتنفيذ مشروع العدادات الذكية، بقيمة إجمالية تبلغ 9.55 مليار ريال.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، إن مشروع العدادات الذكية سيسهم بدعم المحتوى المحلي،  باعتبار أن 35 بالمائة من العدادات ستصنع محلياً، و33.3 من قيمة المنتجات التي ستصنع منها العدادات "صناعة سعودية".

وأكدت الشركة، في وقت سابق، أن مشروع العدادات الذكية SMP يمنح المحتوى المحلي الفرصة في تصنيع 3.5 مليون عداد من أصل 10 ملايين، دون أية تكلفة على المشترك.

وكشف رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية، مازن الكهموس، نهاية ديسمبر/ كانون الأول، أنه تم تشكيل فريق عمل من الهيئة لمراجعة تفاصيل مشروع تركيب عدادات الكهرباء الذكية،  مبيناً أنه اتضح سلامة الإجراءات المتبعة في الطرح والترسية لهذا المشروع.

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