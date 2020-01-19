السعودية ترفع استثماراتها بالسندات الأمريكية 5.8% خلال نوفمبر

الرياض – السيد جمال: رفعت المملكة العربية السعودية استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية نحو 5.77 بالمائة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 على أساس سنوي.

ووصلت استثمارات السعودية بالسندات الأمريكية، وفقا للبيانات الشهرية الصادرة عن وزارة الخزانة بالولايات المتحدة، إلى 179.7 مليار دولار، مقارنة باستثماراتها البالغة 169.9 مليار دولار في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2018.

وعلى أساس شهري، عاودت المملكة رفع ملكيتها بالسندات الأمريكية بعد تراجعها شهرين متتاليين، لترتفع بنحو 0.4 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول والتي بلغت خلاله 178.9 مليار دولار، بزيادة 800 ألف دولار.

وحلت السعودية في المرتبة الـ12 عالميا بقائمة أكبر مالكي السندات الأمريكية؛ علما بأن اليابان جاءت في المقدمة باستثمارات بلغت 1160.8 مليار دولار، يليها الصين بـ 1089.2 مليار دولار.

وجاءت السعودية في مقدمة الدول العربية صاحبة أعلى استثمار بالسندات الأمريكية؛ يليها الكويت باستثمارات 43 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بـ 39.9 مليار دولار.

وارتفعت قيمة الاستثمارات بالسندات الأمريكية بنسبة 8.7 بالمائة بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من 2019؛ إلى 6740.3 مليار دولار، مقارنة بـ 6199.9 مليار دولار في الشهر المماثل من العام 2018.

وخلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رفعت المملكة حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 4.4 بالمائة على أساس سنوي، بزيادة تعادل 7.6 مليار دولار.

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