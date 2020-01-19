سوق الأسهم السعودية يرتفع بالتعاملات المبكرة بدعم القياديات

الرياض - مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة اليوم الأحد على ارتفاع بدعم من قطاع البنوك والمواد الأساسية.

وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر العام للسوق ارتفاعاً بنسبة 0.23 بالمائة، إلى مستوى 8478.93 نقطة ليربح 19.13 نقطة.

وبلغت أحجام التداول نحو 42.62 مليون سهم بقيمة 865.22 مليون ريال موزعة على 43 ألف صفقة.

وتصدر الارتفاعات سهم إكسترا بنسبة 7.69 بالمائة، وتلاه سهم أسيج بنسبة 4.93 بالمائة.

وفي المقابل، تصدر التراجعات سهم المجموعة السعودية بنسبة 1.18 بالمائة، تلاه سهم متلايف ايه أي جي العربي بنسبة 1.14 بالمائة.

وتصدر التداولات سهم دار الأركان التداول من ناحية الكميات بنسبة 4.44 مليون سهم، فيما كان سهم الراجحي الأنشط من ناحية القيمة بنحو 69.22 مليون ريال.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.21 بالمائة، كما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.08 بالمائة.

كان المؤشر العام للسوق قد أنهى تعاملات جلسة الخميس الماضي على ارتفاع مدفوعاً بقطاع البنوك والمواد الأساسية، بنسبة 0.32 بالمائة إلى مستوى 8459.80 نقطة ليربح نحو 27.24 نقطة.

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