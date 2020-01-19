خسائر "عذيب للاتصالات" المتراكمة تتجاوز 50% من رأسمالها

الرياض – مباشر: كشفت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) عن تجاوز خسائرها المتراكمة 50 بالمائة من رأس المال في تاريخ 16 يناير/ كانون الثاني 2020؛ بناءً على النتائج المالية (غير مراجعة) بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2019.

وقالت الشركة، في بيان لـ"تداول" اليوم الأحد، إن قيمة الخسائر المتراكمة بلغت 180.98 مليون ريال، تعادل 51.63 بالمائة من رأس المال البالغ 350.53 مليون ريال.

وأضافت الشركة، أن السبب الرئيسي لتراكم الخسائر يعود إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية والإيرادات الأخرى، وزيادة مصاريف الاستهلاك والرسوم المالية؛ نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16 عقود اعتباراً من 1 أبريل/ نيسان 2019.

وأكدت "عذيب للاتصالات"، أنه سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20 بالمائة فأكثر من رأس مالها.

وأوصى المجلس، بحسب البيان، بالبدء في الإجراءات المطلوبة والتقيد بالأنظمة واللوائح ذات الصلة فيما يخص الشركات التي تجاوزت خسائرها 50 بالمائة من رأس المال؛ من حيث الإفصاح والمحافظة على حقوق المساهمين ومصالحهم.

وأظهرت البيانات المالية للشركة تسجيل خسائر متراكمة في نهاية الربع الأول من السنة المالية بنحو 160.15 مليون ريال تعادل 45.69 بالمائة من رأس المال.

وتبدأ السنة المالية للشركة في الأول من أبريل/ نيسان من كل عام حتى نهاية مارس/ آذار من العام التالي.

ترشيحات:

تحليل: الخسائر المتراكمة تضع شركات سعودية بدائرة الخطر..وأخرى تقترب

إنفوجرافيك.. أقوى جوازات السفر العربية خلال 2020

السعودية.. "حساب المواطن" يدعو المستفيدين لتحديث بياناتهم

السعودية تبدأ العمل بلائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات..رسمياً

البلدية السعودية تُصدر قراراً إلزامياً للمطاعم لمنع هدر الطعام الزائد

الألبان والعصائر تهبط بأرباح المراعي 10% في عام 2019

البنك الدولي: السعودية الأكثر تقدماً بالأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة

الإسكان السعودية: توفير وحدات لـ300 ألف أسرة خلال 2019