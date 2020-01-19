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"صادرات" توقع اتفاقية تمثيل تجاري حصري مع "برايم جيت"

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"صادرات" توقع اتفاقية تمثيل تجاري حصري مع "برايم جيت" "صادرات" توقع اتفاقية تمثيل تجاري حصري مع "برايم جيت"

الرياض- مباشر: أعلنت الشركة للصادرات الصناعية عن توقيع إتفاقية تمثيل تجاري حصري لمدة 5 سنوات مع شركة البوابة الأساسية للإتصالات وتقنية المعلومات (شركة مساهمة مقفلة).

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول" اليوم الأحد أن الاتفاقية مع شركة البوابة الأساسية للإتصالات، تتضمن تصدير جميع الخدمات والسلع التي يقدمونها والتمثيل الحصري لهم في كل من العراق والأردن، والسودان ومصر، ودول الخليج ودول شمال إفريقيا.

وأشارت الشركة إلى أنه لا يوجد أي تكاليف مرتبطة بالحدث خلال الفترة الحالية وسيتم الإعلان عن الأثر المالي في نهاية العام 2020.

وأعلنت "صادرات"، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، عن تمديد عقد بيع وتسويق الأسمنت مع شركة "أسمنت الجوف" إلى سنة ميلادية قادمة، بناءً على موافقة الطرفين.

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