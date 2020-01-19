"السعودي الألماني" تحدد موعد تشغيل مستشفى الدمام

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني"، عن تسلم الترخيص النهائي من وزارة الصحة، لتشغيل مستشفى الشركة بمدينة الدمام.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، أنه تم الانتهاء من جميع الاختبارات اللازمة للأنظمة الطبية والإنشائية وتوفير الكوادر الطبية والإدارية اللازمة لبدء التشغيل الفعلي للمستشفى، بسعة 150سريراً.

وبينت الشركة أنه سيتم بدء استقبال المراجعين للمستشفى السعودي الألماني بمدينة الدمام، بشارع المطار اعتباراً من يوم السبت الأول من شهر فبراير / شباط 2020.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تتحمل الشركة مصاريف قبل التشغيل والبدء في التشغيل وسيتم الإفصاح عن أية تطور في النتائج المالية للشركة في الإعلانات الربعية.

وأعلنت الشركة، في يونيو / حزيران 2019، عن اكتمال الأعمال الإنشائية لمشروع المستشفى التابع للشركة بمدينة الدمام، شاملةً تركيب الأجهزة والمعدات الطبية.

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