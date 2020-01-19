"عناية" توصي بتخفيض رأس المال لإطفاء خسائر متراكمة

الرياض - مباشر: أوصى مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، بتخفيض رأس المال بنسبة 50 بالمائة من 300 مليون ريال إلى 150 مليون ريال لإطفاء خسائر متراكمة.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول" اليوم الأحد، أن تخفيض رأس المال يكون عن طريق إلغاء 15 مليون سهم من أسهم الشركة تخفيض سهم لكل سهمين.

وأشارت إلى أنه لا يوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي ولن تتغير نسبة ملكية أي مساهم نتيجة تخفيض رأس المال.

وأشارت إلى أن تاريخ التخفيض سيكون نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

وأوضحت الشركة أن الغرض من تخفيض رأس المال، هو إعادة الهيكلة لإطفاء نحو 150 مليون ريال من الخسائر المتراكمة للشركة.

كما بينت أنه سيتم الإعلان عند تعيين مستشار مالي وكذلك عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال لهيئة السوق المالية لأخذ موافقتها.

وارتفعت الخسائر المتراكمة للشركة إلى نحو 124.68 مليون ريال، بنهاية النتائج المالية للربع الثالث من 2019، تمثل 41.56 بالمائة من رأس المال.

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