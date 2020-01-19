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المبيعات تصعد بأرباح "إكسترا" 28% في عام 2019

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الرياض - مباشر: أظهرت البيانات المالية للشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)، خلال عام 2019 ارتفاع صافي الأرباح 27.67 بالمائة، مقارنة بالعام 2108.

ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول" اليوم الأحد، ارتفع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى 205.8 مليون ريال، بالعام الماضي، مقابل نحو 161.2 مليون ريال للعام السابق.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح، يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع المبيعات، نتيجة زيادة مبيعات المعارض القائمة، ومبيعات التجارة الالكترونية، وارتفاع إيرادات الخدمات. 

وأشارت إلى أن أرباح العام 2019، تعد أعلى أرباح في تاريخ الشركة. 

وعلى مستوى الربع الرابع من 2019، أظهرت بيانات الشركة، تراجع صافي الأرباح 14.58 بالمائة إلى حوالي 72.3 مليون ريال، مقابل 63.1 مليون ريال للربع المماثل من 2018.

وتراجعت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من 2019 نحو 12 بالمائة إلى 27.2 مليون ريال، مقابل 30.9 مليون ريال بالربع الثالث من العام 2018.

نتائج أرباح الشركات

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