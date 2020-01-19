الألبان والعصائر تهبط بأرباح المراعي 10% في عام 2019

الرياض - مباشر: كشفت البيانات المالية لشركة المراعي، خلال عام 2019 تراجع صافي الأرباح 9.95 بالمائة، مقارنة بـالعام 2108.

ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول" اليوم الأحد، تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى 1.81 مليار ريال، بالعام الماضي، مقابل نحو 2.01 مليار ريال للعام السابق.

وعزت الشركة تراجع صافي الأرباح إلى انخفاض الإيرادات بقطاع الألبان العصائر، بسبب ارتفاع تكلفة الأعلاف المستوردة، وتكلفة الأيدي العاملة.

وأشارت إلى أن هبوط صافي الربح يعود كذلك إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع، والمصاريف العمومية والإدارية، إلى جانب زيادة تكلفة التمويل.

وعلى مستوى الربع الرابع من 2019، أظهرت بيانات الشركة، تراجع صافي الأرباح نحو 15.88 بالمائة إلى نحو 311.9 مليون ريال، مقابل 370.8 مليون ريال للربع المماثل من 2018.

وكانت أرباح الشركة قد تراجعت 8.47 بالمائة، خلال الربع الثالث من 2019 إلى 581.2 مليون ريال، مقابل نحو 635 مليون ريال بالربع الثالث من 2018.

نتائج أرباح الشركات

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