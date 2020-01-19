دول الخليج ترفع استثماراتها بالسندات الأمريكية

من: محمود جمال

مباشر: عادت دول مجلس التعاون الخليجي لرفع استثماراتها بأذون وسندات الخزانة الأمريكية بنسبة 0.95 بالمائة في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وبعد أن خفضتها في شهري أكتوبر/تشرين الأول وسبتمبر/ أيلول عام 2019.

ووفقاً لبيانات حديثة صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية بلغت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بأذون وسندات الخزانة الأمريكية نحو 275.3 مليار دولار، وذلك في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع نحو 272.7 مليار دولار في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة مؤخراً، ارتفعت استثمارات السعودية - أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الأذون والسندات الأمريكية - بنسبة بالمائة لـ 179.7 مليار دولار في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل 178.9 مليار دولار أكتوبر/ تشرين الأول2019.

وتراجعت استثمارات دولة الكويت بتلك القائمة من مستويات 43.8 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول السابق إلى 43 مليار دولار في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

فيما ارتفعت استثمارات الإمارات بالسندات الأمريكية خلال تلك الفترة بنسبة بالمائة لتصل إلى 39.9 مليار دولار، مقارنة بــــ 38.4 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول السابق له.

وخفضت سلطنة عُمان استثماراتها بتلك السندات إلى نحو 7.738 مليار دولار، بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقابل 8.082 مليار دولار بشهر أكتوبر/ تشرين الأول السابق له.

وفي المقابل، زادت استثمارات دولة قطر بتلك السندات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وذلك للشهر الثاني على التوالي لتصل إلى مستويات 4.433 مليار دولار مقارنة بــــ3 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول السابق له.

أما دولة البحرين التي تذيلت تلك القائمة من حيث القيمة فقد رفعت استثماراتها بتلك السندات إلى نحو 529 مليون دولاروذلك للشهر الثاني على التوالي، مقارنة بــــ526 مليون دولار قيمتها في أكتوبر/ تشرين الأول السابق له.

يُشار إلى أن ما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

الأولى عالمياً

وعالمياً، كشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة نهاية الأسبوع الماضي، أن اليابان خفضت حيازتها من السندات الأمريكية خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى مستوى 1.161 تريليون دولار، مقابل 1.168 تريليون دولار في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

فيما خفضت الصين صاحبة المركز الثاني حيازتها من الديون الأمريكية خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عند مستوى 1.089 تريليون دولار مقارنة مع 1.101 تريليون دولار في الشهر السابق له.

وخفضت المملكة المتحدة "بريطانيا" التي احتلت المركز الثالث حيازتها من الديون الأمريكية خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عند مستوى 328.6 مليار دولار مقارنة مع 334.1 تريليون دولار في الشهر السابق له.

وبلغت استثمارات دول البرازيل وأيرلندا التي احتلت المراكز الرابع والخامس بحيازة السندات الأمريكية عند مستويات 293.4 مليار دولار للأولى و290 مليار دولار للثانية على الترتيب.

بيانات شهرية

وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.

وتتمتع السندات الأمريكية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد؛ وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، الفائدة، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.