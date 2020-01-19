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تعيين "رائد الصعوب" أميناً عاماً للاتحاد العربي للأسمدة

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تعيين "رائد الصعوب" أميناً عاماً للاتحاد العربي للأسمدة تعيين "رائد الصعوب" أميناً عاماً للاتحاد العربي للأسمدة

مباشر: عيّن مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة، المهندس رائد الصعوب، مستشار رئيس مجلس إدارة البوتاس العربية ومقرها الأردن، أميناً عاماً للاتحاد ومقره القاهرة، اعتبارًا من أول يناير /كانون الثاني الجاري.

وأفاد الاتحاد في بيان، اليوم السبت، بأن تعيين الصعوب أمينًا عاما للاتحاد جاء خلفًا للمهندس محمد عبدالله زعين من جمهورية العراق.

يعد الاتحاد العربي للأسمدة منظمة غير حكومية، تأسست في العام 1975 ويعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، ويجمع المؤسسات والشركات العربية أعضاء الجامعة والعاملة في مجال صناعة وتجارة الأسمدة وخاماتها.

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