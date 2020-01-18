هواوي تبدأ إطلاق أندرويد 10 لهاتف Huawei P30 Lite

بدأت شركة هواوي إطلاق واجهة المستخدم EMUI 10 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10 لهاتف (هواوي بي30 لايت) Huawei P30 Lite، وذلك بعد إطلاق قبل فترة لهاتفي (هواوي بي30)، و(هواوي بي30 برو).

وأفاد موقع GSMArena بأن التحديث بدأ يصل لمستخدمي هاتف (بي30 لايت) في جنوب أفريقيا، وهو يأتي بحجم 3.82 جيجابايت، ويأتي مع المزايا الجديدة التي يأتي بها نظام أندرويد 10، إلى جانب المزايا الخاصة بشركة هواوي.

ويمكن لمالكي هاتف (بي30 لايت) تنزيل التحديث الجديد من خلال الذهاب إلى (الإعدادات) Settings

يُشار إلى أن إطلاق التحديث يأتي بعد نحو أسبوعين من تأكيد حساب رسمي لشركة هواوي على موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) Weibo أنها سوف تُطلق واجهة المستخدم EMUI 10 لـ 7 هواتف جديدة.

وتعتزم هواوي بدء اختبار أندرويد 10 لأربعة هواتف هواوي وهونر خلال شهر شباط/فبراير المقبل، على أن تبدأ اختبارها لثلاثة هواتف أخرى خلال شهر آذار/مارس القادم.