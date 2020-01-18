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أندية إيرانية تنسحب من بطول دوري أبطال آسيا 2020 لهذا السبب..

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أندية إيرانية تنسحب من بطول دوري أبطال آسيا 2020 لهذا السبب.. أندية إيرانية تنسحب من بطول دوري أبطال آسيا 2020 لهذا السبب..

أعلنت الأندية الإيرانية المقرر مشاركتها في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، أنها قد انسحبت من المشاركة في هذه المسابقة، وذلك احتجاجا على الخطاب الرسمي الذي تم إرساله إلى الاتحاد الإيراني لكرة القدم من قبل الاتحاد الآسيوي، والذي تضمن منع إقامة مباريات التي يشارك فيها الفرق الإيرانية على أرضها في دوري أبطال آسيا.

دوري أبطال آسيا 2020

وقد أشارت الوكالة أن رؤساء الأندية الأربعة قد قاموا بالتوقيع على بيان مشترك بعد عمل مباحثات مع الاتحاد الإيراني وكذلك وزارة الشباب والرياضة الإيرانية، حيث أشير أن القرار قد تم إرساله إلى رئاسة الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، وذلك اعتراضا على إدخال الأمور السياسية بالقرارات الرياضية.

يذكر أن الأسباب الرئيسية للمنع هو وجود توترات أمنية متصاعدة في المنطقة، وذلك بعد أن تم إسقاط طائرة مدنية أوكرانية كانت تقل 176 راكبا بقصد ووفاة كل من كانوا على متنها.

جدير بالذكر أن السلطات في إيران قد قامت بالسماح للنساء بشراء تذاكر وحضور المباريات الخاصة بكرة القدم بأعداد كبيرة، وذلك للمرة الأولى منذ أعوام طويلة، وذلك بناءا على تعليمات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

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