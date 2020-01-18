أهم الأحداث في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي

مباشر: كانت الأسواق العالمية على موعد مع أسبوع مكتظ بالأحداث في مقدمتها توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

كما اهتم المستثمرون أيضاً بانطلاق موسم نتائج الأعمال فضلاً عن بيانات اقتصادية هامة متعلقة بحالة الاقتصاديات الكبرى.

مبيعات السيارات في السوق الصيني تتراجع 8.2% خلال 2019

تراجعت مبيعات السيارات في الصين بنحو 8.2 بالمائة خلال عام 2019، ليكون الهبوط السنوي الثاني على التوالي في أكبر سوق للمركبات بالعالم.

انكماش اقتصاد بريطانيا بعكس المتوقع خلال نوفمبر

انكمش اقتصاد المملكة المتحدة بعكس توقعات المحللين خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، الأمر الذي يضع ضغوطاً إضافية على بنك إنجلترا لخفض معدلات الفائدة.

ترامب يحذر قادة إيران: "لا تقتلوا المعارضين.. العالم يراقبكم"

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراً جديداً إلى قادة إيران، في الوقت الذي تشهد فيه طهران احتشاد الآلاف من الإيرانيين للتظاهر احتجاجاً على إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وزير الخزانة الأمريكي: أزمة بوينج قد تخفض نمو الاقتصاد الأمريكي

قال وزير الخزانة الأمريكي إن أزمة طائرات بوينج من طراز "737 ماكس" قد تقلص نمو الاقتصاد الأمريكي في العام الحالي.

الدين العالمي يتجاوز 252 تريليون دولار ليصل لمستوى قياسي

ارتفع الدين العالمي لأكثر من 250 تريليون دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي، ليسجل مستوى قياسياً جديداً.

قبيل توقيع الصفقة التجارية.. واشنطن تسقط وصف بكين كمتلاعب بالعملة

أسقطت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصفها للصين كمتلاعب بالعملة، وذلك قبل يوم من توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم.

"يو.بي.إس" يتوقع خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة 3 مرات في 2020

توقع بنك "يو.بي.إس" أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2020، بالرغم من أن منحنى "دوت بلوت" يستعبد حدوث تغيير في الفائدة هذا العام.

جونسون: يمكن استبدال الاتفاق النووي لإيران بـ"صفقة ترامب"

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إنه حال انهيار الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 فإن صفقة بديلة يتفاوض بشأنها دونالد ترامب يجب أن تحل محلها.

"جي.بي.مورجان" يسجل أرباحاً سنوية قياسية خلال 2019

أعلن بنك "جي.بي.مورجان تشيس" تحقيق أرباح سنوية قياسية خلال عام 2019 بدعم قفزة 21 بالمائة في صافي أرباحه الفصلية، على خلفية النمو في كافة أعمال المستهلكين الأمريكيين.

التضخم الأمريكي يسجل أعلى مستوى في 8 سنوات خلال 2019

تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، كما سجل أعلى مستوى في 8 سنوات خلال 2019.

"بوينج" تسجل صافي سالب لطلبيات الطائرات لأول مرة منذ عقود

سجلت شركة "بوينج" أول هبوط لطلبات الطائرات التجارية في 3 عقود على الأقل خلال العام الماضي، بفعل أزمة طراز "737 ماكس".

"برشلونة" يتصدر قائمة أغنى أندية العالم بإيرادات 960 مليون دولار

حقق نادي "برشلونة" الإسباني إيرادات قياسية تتجاوز نحو 960 مليون دولار، مما جعله أغنى أندية كرة القدم في العالم خلال الموسم الماضي.

"موديز" تخفض نظرتها المستقبلية لديون حكومات منطقة اليورو إلى "سلبية"

خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للديون السيادية في منطقة اليورو خلال 2020 إلى "سلبية" من "مستقرة".

واشنطن:التعريفات ضد بكين ستظل قائمة حتى إتمام الصفقة التجارية النهائية

قال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين إن الولايات المتحدة ستبقي التعريفات على السلع الصينية حتى إتمام المرحلة الثانية من الصفقة التجارية بين الجانبين.

اقتصاد ألمانيا يسجل أبطأ وتيرة نمو سنوي منذ عام 2013

تباطأ النمو الاقتصادي في ألمانيا لأدنى مستوى في 6 أعوام خلال العام الماضي، وهو ما يوضح تداعيات التوترات التجارية العالمية وضعف الصادرات واستمرار الاتجاه الهبوطي في صناعة السيارات على أكبر اقتصاد أوروبي.

مستثمر: الأسهم الأمريكية قد ترتفع 15% بنهاية العام

يرى مستثمر أمريكي أن الأسهم الأمريكية قد تحقق صعوداً بنحو 15 بالمائة بنهاية العام الحالي، لكن قد يسبقها مرحلة جني أرباح.

إنتاج أوبك يتراجع 161 ألف برميل خلال ديسمبر

تراجع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" من الخام بنحو 161 ألف برميل يومياً خلال الشهر الأخير من العام الماضي، بقيادة السعودية والعراق والإمارات.

استقالة الحكومة الروسية مع ترقب تغيرات دستورية

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف، استقالة الحكومة الروسية مع ترقب تغييرات دستورية.

"بلاك روك" تشهد تدفقات نقدية قياسية خلال عام 2019

شهدت "بلاك روك" أفضل تدفقات نقدية داخلة على الإطلاق خلال عام 2019، بعدما سجلت أكبر شركة لإدارة الأصول نتائج أعمال قوية في الربع الأخير من العام الماضي.

أوبك ترفع تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط خلال 2020

رفعت منظمة الدول المصدرة للنفط تقديرات نمو الطلب العالمي على الخام خلال العام الحالي، في حين أنها قلصت تقديرات الطلب على خام أوبك.

إنتاج النفط الأمريكي يقفز لـ13 مليون برميل لأول مرة بالتاريخ

ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط بمقدار 100 ألف برميل يومياً ليصل إلى مستوى قياسي جديد خلال الأسبوع الماضي، مع اقتراب الصادرات من 3.5 مليون برميل يومياً.

الإيرادات الفصلية لـ"جولدمان ساكس" تقفز 23% متجاوزةً التوقعات

ارتفعت إيرادات "جولدمان ساكس" بنحو 23 بالمائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، لتتجاوز التوقعات لكنها تراجعت في إجمالي 2019.

رسمياً.. ترامب يوقع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في خطوة كبيرة نحو نزع فتيل الصراع المستمر منذ 18 شهرًا بين أكبر اقتصادين في العالم.

الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي يتوسع بوتيرة معتدلة رغم تأثير التعريفات الجمركية

قال الاحتياطي الفيدرالي إن الاقتصاد الأمريكي استمر في التوسع بوتيرة معتدلة في الأسابيع الستة الأخيرة من عام 2019، لكنه حذر من التأثير السلبي للتعريفات الجمركية.

تركيا تخفض معدل الفائدة للمرة الخامسة على التوالي

خفضت تركيا معدل الفائدة الرئيسي في البلاد لأول مرة في العام الحالي، لكنه الهبوط الخامس على التوالي في الفائدة وسط محاولات دعم النمو الاقتصادي.

المركزي الأوروبي يُبدي نظرة أكثر تفاؤلاً حيال الاقتصاد

أبدى صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي نظرة أكثر تفاؤلاً بشأن التطورات الاقتصادية في اجتماعهم الأخير، لكن لا تزال هناك مخاطر سلبية تتطلب سياسات تيسيرية للغاية.

مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ رسمياً إجراءات مساءلة ترامب

بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترامب اليوم الخميس، بعد إرسال "النواب" لائحة الاتهام بالأمس.

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على صفقة التجارة لأمريكا الشمالية

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على الصفقة التجارية الجديدة لأمريكا الشمالية، ليتم إرسالها إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليها لتصبح قانوناً.

القيمة السوقية لـ"ألفابت" تتجاوز تريليون دولار للمرة الأولى

تجاوزت القيمة السوقية لشركة "ألفابت" مستوى تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق في ختام تعاملات اليوم الخميس بعد مكاسب 1 بالمائة.

تباطؤ نمو اقتصاد الصين لأدنى مستوى بـ29 عاماً خلال 2019

تباطأ نمو اقتصاد الصين لأدنى مستوى في ثلاثة عقود تقريباً خلال عام 2019، وهو ما يتوافق مع توقعات المحللين.

الأجانب يواصلون بيع سندات الخزانة الأمريكية للشهر الرابع

تراجعت حيازة الدول الأجنبية لسندات الخزانة الأمريكية للشهر الرابع على التوالي خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع احتفاظ اليابان والصين بالصدارة.