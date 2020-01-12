سهل حشيش ومرسى علم.. أفضل مناطق سياحية شتوية فى مصر

من منا لم يُفكر في زيارة مصر، فتعتبر مصر هي الموطن السياحي الأول، والحلم الذي يراود محبي السفر، فهي تنافس بجمالها جمال ملكتها الأسطورية "كليوباترا".



فمصر تملك كل مقومات الوجهة السياحية المثالية، فمناخها المعتدل المتنوع يجعلها مناسبة للعطلات معظم أوقات السنة، كما أنها تحتضن ثروة هائلة من المعالم السياحية.



ورغم ان المسافة بين القاهرة والغردقة لا تتجاوز الـ 500 كم ، الا ان حجز الطيران سيجعل السائح يطير الى هناك خلال 40 دقيقة فقط، وبالتالى يبدأ بالاستمتاع بالفنادق المُتنوعة، والمعالم التاريخية والمناظر الطبيعية الخلابة ووسائل الترفيه العصرية الحديثة، وإليكم هنا قائمة من أفضل المناطق السياحيةفي مصر:



أولا: الغردقة

ترتدي الغردقة ثوبها السياحي الخاص الذي يميزها عن غيرها من المدن المصرية، فهي تشبع جميع رغبات السائحين، ففنادق ومنتجعات الغردقة وشواطئها الساحرة أو رحلاتها البرية التي تجعلها صلة وصل بين الساحل المزدحم بالزائرين والمدن السياحية الداخلية بالإضافة إلى العديد من مدن الترفيه المائية المناسبة للأطفال والعائلات مثل "مكادي ووتر ورلد" و "أكوا بارك جانغل"، وتُعد منطقة "المارينا" من أشهر مناطقها السياحية حيث مرسى اليخوت والرصيف العريض الذي تظلله أشجار النخيل الجميلة.



ثانيا: سهل حشيش

تبعد منطقة سهل حشيش، نصف ساعة جنوب مطار الغردقة، وهي من المشاريع السياحية الضخمة التي تم إنشاؤها حديثا، لتكون بمثابة قرية سياحية فخمة تُبهر السائحين بمرافقها وشواطئها ومنتجعاتها الفارهة، فبالإضافة إلى وجود المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية والحدائق الجميلة ومراكز الغوص ومرسى لليخوت الفخمة، بالإضافة إلى ملاعب جولف من أعلى مستوى، ونادي لركوب الخيل ومراكز رياضية مختلفة.



ثالثا: الجونة

تعتبر الجونة لؤلؤة مدفونة على ساحل البحر الأحمر، فهي بمثابة منتجع كبير مشمس ومعتدل الحرارة طوال العام ويقدم الراحة والاسترخاء والخصوصية للمسافرين الباحثين عن الهدوء والابتعاد عن الصخب، وتمتاز الفنادق والمنتجعات في الجونة بكونها تملك بركا وشواطئ خاصة للسباحة.

وهي من المناطق التي تجذب محبي الرياضات البحرية، حيث الغوص والإبحار وركوب الأمواج وركوب الزوارق الشراعية والتزلج على الماء بالحبل، ويتوفر فيها مشفى كبير وملاعب للجولف ومراكز سبا متميزة تقدم للزائرين جلسات مساج ماهرة تريحهم من عناء السفر وضغوط الحياة.

ويُعد شاطئ "زيتونة" أهم شواطئها الجميلة بالإضافة إلى مرسى اليخوت "مارينا أبو تيج" الذي تمتد على ساحله تشكيلة رائعة من المطاعم والمقاهي ذات الشرفات المطلة على البحر.

رابعا: مرسى علم

تبعد مرسى علم قرابة ساعة ونصف عن القصير، وهي من الأماكن السياحية الشهيرة في مصر والتي تلقى إقبالا متزايدا من الزائرين العرب والأجانب، وتمتاز مرسى علم بمناخها المعتدل التي يجعلها مناسبة للعطلات طوال العام، كما يتوفر فيها مطار يبعد قرابة نصف ساعة عن مركز المدينة.

وتُعد رياضة الغوص من أكثر الرياضات البحرية الممارسة هنا، حيث تكثر الشعاب المرجانية والمحميات الطبيعية التي قل نظيرها، وتوفر "محمية الدلافين" فرصة ذهبية لمن يحلمون بالغوص واللعب مع الدلافين، أما شاطئ "شرم اللولي" فهو أحد أجمل شواطئ العالم والذي ذاع صيته مؤخرا ونال مراكز متقدمة في تصنيفات الشواطئ العالمية.

فهنا يشعر المسافر بأنه في أحد شواطئ المالديف الساحرة، حيث الرمال البيضاء الناعمة والمياه الضحلة التركوازية والأشجار المتناثرة هنا وهناك وكأنك في قطعة من الجنة، كما يوجد في المكان عدد من الحدائق المائية الترفيهية مثل "متنزه كورايا" المائي.

ومن أشهر أجزاء مرسى علم التي تستحق الزيارة هو المرفأ أو ما يُعرف ببورت غالب، الذي أنشئت حوله العديد من الفنادق والمنتجعات في مرسى علم، كما يضم رصيفا جميلا للمشي على طول الشاطئ وعدد من المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية التي تبيع الهدايا والتذكارات والمصنوعات المصرية.