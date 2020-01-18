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مسؤول: السعودية قدمت 1.2 مليار دولار لمساعدة السودان

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مسؤول: السعودية قدمت 1.2 مليار دولار لمساعدة السودان مسؤول: السعودية قدمت 1.2 مليار دولار لمساعدة السودان

 

الرياض - مباشر: أكد المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن المملكة قدمت ما يزيد على 1.2 مليار دولار للسودان حتى عام 2019.

وقال عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم السبت، أن تنظر إلى ملف دعم السودان وشعبه كأولوية ملحة لها، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

جاء ذلك خلال مشاركة الربيعة في اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى حيال الاستجابة الدولية للوضع الإنساني ودعم خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة بجمهورية السودان، التي نظمتها المملكة المتحدة ومملكة السويد ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "الأوتشا" في العاصمة البريطانية لندن.

وأضاف الربيعة، أنه إدراكًا من المملكة لحجم التحديات الاقتصادية والإنسانية والمُناخية والصحية التي يواجهها شعب السودان الشقيق، فلقد قامت وبالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم السودان، في 21 أبريل 2019، بالإعلان عن حزمة من المساعدات المشتركة بمبلغ ثلاثة مليارات دولار.

وتشمل الحزمة، 500 مليون دولار وديعة في البنك المركزي السوداني دعمًا لاقتصاده، وتخفيفًا على العملة السودانية.

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