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عبد الله السعيد يوقع عقدا لتجديد عقده في بيراميدز

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عبد الله السعيد يوقع عقدا لتجديد عقده في بيراميدز عبد الله السعيد يوقع عقدا لتجديد عقده في بيراميدز

خلال الأيام القليلة الماضية  تواجد مسئول من نادي بيراميدز في اتحاد الكرة، حيث تم الانتهاء من تجديد العقد الخاص باللاعب عبد الله السعيد لاعب بيراميدز والمنتخب الوطني، لينهي ذلك دائرة الجدل حول رحيل اللاعب من الفريق، خاصة أن العقد الخاص به مع بيراميدز من المقرر انتهائه مع نهاية الموسم الحالي.

عبد الله السعيد وبيراميدز

أعلن عبد الله السعيد في تصريحات تلفزيونية له أنه قد قام بتجديد عقده لمدة ثلاثة سنوات مع ناديه الحالي، وأكد السعيد أنه لم يقم بالتحدث مع أي مسئول من نادي للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات القادمة، وأن ما حدث كانت محادثات بين عدد من الوسطاء فقط.

وقد أكد مسئولون بنادي بيراميدز عن رفض النادي للتفريط في أي من لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تجري في يناير الجاري، وذلك لعدم وجود أي أماكن شاغرة في القائمة الخاصة بالفريق، خاصة مع تمسك اتحاد الكرة المصري بعدم تغيير النظام الخاص بالاستبدال والذي تم الاتفاق عليه بداية الموسم الحالي، حيث يتم منح كل فريق الحق في استبدال خمسة لاعبين فقط في الانتقالات الخاصة ببداية ومنتصف الموسم، وقد استنفد بيراميدز كافة الفرص الخاصة به.

دليل مصر

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