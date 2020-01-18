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بالصور : تواصل البحث عن حمزة الخطيب

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جي بي سي نيوز :-  قال الناطق الإعلامي في الدفاع المدني أنه لليوم التاسع على التوالي لا زالت الفرق المتخصصة في الدفاع المدني والأمن العام وقوات الدرك تواصل عمليات البحث والتفتيش عن الشاب المفقود الذي جرفته المياه في سيل وادي القمر في محافظة الزرقاء .

وتستخدم فرق البحث والإنقاذ في عمليات البحث والتفتيش آليات ثقيلة لإزالة الطمي الذي تشكل في بعض البرك العشوائية بمجرى السيل إضافة إلى استخدام مواتير لقص الأشجار المتشابكة واستخدام طائرات مسيرة بدون طيار وكلاب البحث والإنقاذ وقوارب لعمليات التفتيش في سد الملك طلال .

وأضاف إلى أنه يشارك في عمليات البحث والتفتيش ما يزيد عن (2000) شخص

مزودين بمعدات بحث وإنقاذ متخصصة لتمشيط وتفتيش طول مجرى السيل الممتد من وادي القمر وصولاً إلى سد الملك طلال .

 

 

 

جي بي سي نيوز

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