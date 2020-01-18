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87% من عملاء "جولدمان ساكس" يتوقعون فوز ترامب بولاية ثانية

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87% من عملاء "جولدمان ساكس" يتوقعون فوز ترامب بولاية ثانية 87% من عملاء "جولدمان ساكس" يتوقعون فوز ترامب بولاية ثانية

مباشر: أظهر مسح أجرته مؤسسة جولدمان ساكس على عملائها أن الأغلبية تتوقع فوز الرئيس الأمريكي دونالد في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال البنك الاستثماري الأمريكي إن استطلاع رأي 160 من عملاءه، والصادر نتائجه يوم الخميس، أظهر أن 87 بالمائة منهم يعتقدون أن ترامب سيحصل على دورة رئاسية جديدة في البيت الأبيض في الانتخابات المنتظرة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتوقع استراتيجيون في جولدمان ساكس أنه إذا سيطر حزب واحد على مجلسي النواب والشيوخ وفي حال إلغاء قرار ترامب لخفض الضرائب الصادر في عام 2017، فإن نصيب السهم من أرباح الشركات الأمريكية قد يتراجع 7 بالمائة في العام المقبل.

ولاتزال التوقعات الأساسية للبنك تشير إلى نمو متوسط نصيب الأسهم من أرباح الشركات بنسبة 5 بالمائة في عام 2021.

وفيما يتعلق بتوقعات الركود الاقتصادي المقبل، ذكر 5 بالمائة فقط من المستجيبين للاستطلاع أنه قد يحدث في العام الحالي، بينما أشار 35 بالمائة إلى احتمالية حدوث الركود في 2021، و38 بالمائة يرجحون وقوعه في 2020.

يذكر أن ترامب يتعرض لإجراءات مساءلة في مجلس الشيوخ حالياً، بعد اتهام مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيين للرئيس بإساءة استخدام السلطة وعرقلة تحقيقات الكونجرس.

مباشر (اقتصاد)

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