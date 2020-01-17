محدث.. النفط يسجل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي

مباشر: ارتفعت أسعار النفط هامشياَ عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، بعد البيانات الاقتصادية بشأن الصين ومنصات التنقيب عن الخام، لكنها سجلت خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

وكشفت بيانات شركة "بيكر هيوز" عن ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بنحو 14 منصة خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى 673 منصة.

فيما أظهرت بيانات اقتصادية اليوم أن الصين، والتي تعد أكبر مستورد للنفط الخام، شهدت تباطؤاً في نمو اقتصادها خلال عام 2019 من 6.6 بالمائة إلى 6.1 بالمائة، وهي أدنى وتيرة ارتفاع في 29 عاماً.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وقعت الولايات المتحدة على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين، وهي الخطوة التي تأتي بعد حوالي 18 شهراً من النزاعات والاحتكاكات التجارية بين الجانبين.

وبالنظر إلى التطورات داخل سوق النفط في الأسبوع الجاري، فإن إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" انخفض بنحو 161 ألف برميل يومياً في شهر ديسمبر/كانون الأول في حين صعد إنتاج النفط إلى مستوى قياسي عند 13 مليون برميل يومياً.

وفي الوقت نفسه، قدمت وكالة الطاقة الدولية نظرة قاتمة بشأن مستقل سوق النفط في عام 2020، معتقدة أن إمدادات الخام قد تتجاوز الطلب على الخام من منظمة أوبك.

وعند التسوية، زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 0.03 بالمائة أو سنتين فقط مسجلاً 58.54 دولار للبرميل.

وخلال الأسبوع المنتهي اليوم، سجل الخام الأمريكي خسائر أسبوعية بنحو 0.8 بالمائة.

وبحلول الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 64.87 دولار للبرميل.