كندا تمنح تعويضات ٢٥ ألف دولار لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية

مباشر: قال رئيس الوزراء الكندي "جاستين ترودو" إن الدولة سوف تمنح 25 ألف دولار تعويضاً لعائلة كل مواطن من الكنديين الـ57 أو المقيمين الدائمين الـ29 الذين لقوا حتفهم بعد سقوط الطائرة الأوكرانية في طهران.

وتسبب سقوط طائرة أوكرانية بعد ساعات من إقلاعها من طهران هذا الشهر في وفاة جميع الركاب البالغ عددهم 176 شخصاً.

وأضاف "ترودو" في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن هذه التعويضات تهدف إلى تغطية تكاليف ترتيبات الدفن أو السفر التي يتحملها أسر الضحايا.

وتابع رئيس الوزراء الكندي: "أريد أن أكون واضحاً، نتوقع من إيران تعويض هذه الأسر"، لكنه أشار إلى أن ذلك قد يستغرق بعض الوقت.

وأضاف "ترودو": "لقد قابلت أسر الضحايا، لا يمكنهم الانتظار لأسابيع، إنهم بحاجة إلى الدعم الآن".

فيما طالب "ترودو" إيران بإرسال الصناديق السوداء الخاصة بالطائرة الأوكرانية إلى فرنسا لأنها إحدى الدول القليلة القادرة على قراءة وتحليل هذه الصناديق.

وفي سياق متصل، أعلنت أوكرانيا اليوم إن ايران مستعدة لتسليم الصناديق السوداء الخاصة بالطائرة الأوكرانية.