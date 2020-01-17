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البلدية السعودية تُصدر قراراً إلزامياً للمطاعم لمنع هدر الطعام الزائد

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الرياض - مباشر: أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية قراراً إلزامياً للمطاعم وقاعات الأفراح لمنع هدر الطعام الزائد.

ووجه وزير الشؤون البلدية المكلف، ماجد بن عبدالله القصبي، جميع الامانات بإلزام المطاعم وقصور وقاعات الافراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة، وفقاً للحساب الرسمي للوزارة على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة.

ويهتم مشروع حفظ النعمة في ، بحفظ فائض الأطعمة وإعادة تأهيلها وتقديمها لصالح الأسر المحتاجة والمستفيدة؛ رغبة في حماية المجتمع من العواقب الوخيمة التي قد تقع جراء الإسراف في الأطعمة.

وأوضح برنامج حفظ النعمة على موقعه، أنه يعمل من خلال ستة فروع في المملكة، والتي توفر إطعام الغذاء الصحي، كل يوم للمستفيدين

ونوه البرنامج، إلى أنه بالشراكة لحفظ الطعام مع أكثر من 200 مطعم وفندق وقصر أفراح والكثير من العوائل تم توفير 2.4 مليون وجبه، ومنع هدر ألف طن من الغذاء.

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