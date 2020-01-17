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الطاقة اللبنانية تُكلف منشآت النفط باستيراد الغاز المنزلي

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الطاقة اللبنانية تُكلف منشآت النفط باستيراد الغاز المنزلي الطاقة اللبنانية تُكلف منشآت النفط باستيراد الغاز المنزلي

 

مباشر: أعلنت وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ندى بستاني، أنها وقعت اليوم الجمعة، قراراً بتكليف منشآت النفط باستيراد الغاز المنزلي إلى البلاد.

وأوضحت ندى بستاني، في مؤتمر عقدته في الوزارة، أن "نسبة الاستيراد ستكون على الأقل 35 في المئة، وأنها بحاجة إلى 4 أشهر للبدء بالعملية"، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.

وذكرت بستاني، أن قرار استيراد الغاز المنزلي هو من ضمن خطة واضحة لهذا القطاع، وأن الهدف الأساسي منه مصلحة المواطن اللبناني.

وتابعت الوزيرة: "ولولا خطوتنا باستيراد البنزين لكانت حصلت أزمة في الأسابيع الماضية، وبالتالي فإن هذا القرار استراتيجي للدولة، ونأمل ألا نعود ونسمع بأزمة، لا بالنسبة إلى البنزين أو المازوت".

وعن وجود كميات من الغاز في الأسواق اللبنانية، أكدت الوزيرة أن "الموضوع الأساسي هو في الآلية التي اعتمدها مصرف لبنان، فما زلنا نرسل كل يوم رسائل ونجري اتصالات معه لنرى إمكانية العودة إلى الحساب 100 في المئة بالليرة، وبالرغم من أننا منشآت نفط في الدولة، يعاملنا كقطاع خاص، هو يريد 85 في المئة بالليرة اللبنانية و15 في المئة بالدولار الأميركي، لذلك نحن أيضا لدينا مشكلة".

وأكملت، أنها تأمل في تغيير مصرف لبنان لرأيه خلال الأسبوع المقبل، وأن تنتظم الأمور.

وألمحت بستاني، إلى أن استيراد الغاز سيتم من خلال مناقصة كما هو الحال مع البنزين والمازوت، وأي من الشركات المؤهلة تستطيع المشاركة.

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