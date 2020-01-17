محدث.. أسعار الذهب ترتفع 10 دولارات عند التسوية

مباشر: صعدت أسعار الذهب عالمياً نحو 10 دولارات عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات اقتصادية، لكنها تسجل خسائر أسبوعية.

ويأتي صعود المعدن الأصفر مع بيانات غلب عليها الطابع السلبي وسط تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بعكس التوقعات.

كما هبط الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بعكس المتوقع خلال الشهر الماضي، وتراجعت فرص العمل المتاحة في أكبر اقتصاد حول العالم لأدنى مستوى في عامين.

في حين كان البيان الإيجابي هو ارتفاع عمليات بدء بناء المنازل الأمريكية بنحو 17 بالمائة لتصل لأعلى مستوى في 13 عاماً.

وبحسب بيانات أخرى صادرة اليوم، فإن اقتصاد الصين تباطأ لأدنى مستوى في 29 عاماً خلال عام 2019 مع تسجيله نمو بنحو 6.1 بالمائة مقابل ارتفاع 6.6 بالمائة في عام 2018.

وتأتي مكاسب الذهب رغم ارتفاع الدولار وصعود الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة.

وخلال الأسبوع الجاري، تأثر المعدن النفيس سلباً مع توقيع الصفقة التجارية المبدئية بين الولايات المتحدة والصين، ليسجل خسائر أسبوعية وإن كانت طفيفة حيث بلغت 20 سنتاً فقط.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 9.80 دولار ليصل إلى 1560.30 دولار للأوقية.

كما شهد سعر التسليم الفوري للذهب ارتفاعاً بنسبة 0.5 بالمائة أو 8.56 دولار في تمام الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ليصل إلى 1561.07 دولار للأوقية

وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنتحو 0.3 بالمائة عند مستوى 97.608.