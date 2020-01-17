رغم الهدنة.. طائرات روسية تستأنف قصف شمال غرب سوريا

جي بي سي نيوز :- قصفت طائرات روسية عدة بلدات يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في إدلب بشمال غرب سوريا للمرة الأولى منذ بدء سريان وقف إطلاق النار مع تركيا قبل يومين، وذلك وفقا لما أفاد به شهود عيان.

في التفاصيل، قالت المعلومات إن مدينتي خان السبل ومعصران وعدة مدن أخرى في محافظة إدلب استُهدفت بعد توقف دام يومين للضربات الجوية على آخر معقل لمقاتلي المعارضة، والذي تعرض للقصف لأكثر من شهر في هجوم جديد.