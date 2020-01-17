سوريا.. مقتل 10 مدنيين في قصف جوي للنظام على إدلب

جي بي سي نيوز :- قتل 10 مدنيين على الأقل، وأصيب العشرات، في قصف جوي للنظام السوري، الأربعاء، على مدينة إدلب السورية، رغم سريان وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول بأن 10 مدنيين قتلوا، وأصيب العشرات في قصف جوي لطائرات النظام على سوق شعبية في مدينة إدلب شمالي سوريا.

وذكرت المصادر أن 7 مدنيين جرحوا في قصف للنظام على مدينة أريحا، مشيرةً إلى أن القصف الجوي شمل كذلك مدينة معرة النعمان وبلدة كفرومة وقرى معرة شورين ودير شرقي ومعصران وتل منس.

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الجانبين التركي والروسي اتفقا على وقف إطلاق نار بمنطقة خفض التصعيد في إدلب.

إلا أن قوات النظام والمجموعات الإرهابية المدعومة من إيران، واصلت هجماتها البرية عبر إطلاق القذائف الصاروخية والهاون على مناطق مأهولة في قرى وبلدات بإدلب.

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