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مديرة صندوق النقد: الصفقة التجارية الجزئية تقلص عدم اليقين العالمي

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مديرة صندوق النقد: الصفقة التجارية الجزئية تقلص عدم اليقين العالمي مديرة صندوق النقد: الصفقة التجارية الجزئية تقلص عدم اليقين العالمي

مباشر: قالت مديرة صندوق النقد الدولي إن توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين سوف تقلص حالة عدم اليقين التي أضعفت الاقتصاد العالمي.

وأوضحت "كريستالينا جورجيفا" في حدث بمعهد "بيترسون" للاقتصاد الدولي، اليوم الجمعة: "ما نراه الآن هو أن لدينا بعض التخفيف من عدم اليقين، لكن لم يتم القضاء عليه"، بحسب وكالة رويترز.

وفي سبيل إنهاء نزاع دام لنحو عامين، وقعت الولايات المتحدة والصين على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية كجزء من اتفاق أوسع نطاقاً سيتم التفاوض عليه قريباً.

ورفضت "جورجيفا" إعطاء توقعات للاقتصاد العالمي، قائلةً إنه سيتم الكشف عنها يوم الإثنين في المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس".

لكنها قالت إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تضمن الصفقة التجارية زيادة الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 6 بالمائة في عام 2020.

وأضافت "جورجيفا" إن صندوق النقد قد توقع من قبل أن التوترات التجارية العالمية ستقلص 0.8 بالمائة أو 700 مليار دولار من النمو الاقتصادي العالمي.

مباشر (اقتصاد)

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