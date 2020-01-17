الشركات الأمريكية تٌضيف 14 منصة للتنقيب عن النفط

مباشر: ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، كما صعدت منصات الغاز الطبيعي.

وبحسب بيانات شركة "بيكر هيوز" الصادرة اليوم الجمعة، أضافت الشركات الأمريكية 14 منصة للتنقيب عن النفط في الأسبوع المنتهي اليوم لتصل إلى مستوى 673 منصة.

كما صعدت المنصات الأمريكية للتنقيب عن الغاز الطبيعي خلال الأسبوع الجاري بمقدار منصة واحدة ليصل إجمالي عددها إلى 190 منصة.

وبحلول الساعة 6:04 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنحو 0.1 بالمائة إلى 58.44 دولار للبرميل.

في حين ارتفع سعر الخام القياسي "برنت" تسليم مارس/آذار الماضي هامشياً بنحو 0.06 بالمائة ليصل إلى مستوى 64.66 دولار للبرميل.

