أخبار عاجلة

كيف يمكنك استخدام تطبيق Your Phone لإجراء المكالمات من حاسوبك؟ -
صفقة اليوم.. احترف أدوات تحليل البيانات من مايكروسوفت مع خصم 98% -
هواوي تعلن عن قائمة الهواتف التي ستحصل على أندرويد 10 في الأسواق العالمية -
5 نصائح لتسريع أداء هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد -
مؤسس سناب شات يحب تيك توك ويتوقع تفوقه على إنستاجرام -
من مصر | وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون سبل وقف إطلاق النار في ليبيا -
مساء dmc - د. عبدالله عثامنة: كيف تدخلت قطر وتركيا في الشأن الليبي وأمن ليبيا يعتبر من الأمن الدولي -
ملعب أون - لقاء مع ماهر جنينه محلل الكرة الإفريقية | الأثنين 20 يناير 2020 | الحلقة الكاملة -
حكاية حامد في نحت جذوع شجر الدوم وليف النخيل في الوادي الجديد -
التصنيف الثاني والثالث والرابع بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الشركات الأمريكية تٌضيف 14 منصة للتنقيب عن النفط

Google+ Print
الشركات الأمريكية تٌضيف 14 منصة للتنقيب عن النفط الشركات الأمريكية تٌضيف 14 منصة للتنقيب عن النفط

مباشر: ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، كما صعدت منصات الغاز الطبيعي.

وبحسب بيانات شركة "بيكر هيوز" الصادرة اليوم الجمعة، أضافت الشركات الأمريكية 14 منصة للتنقيب عن النفط في الأسبوع المنتهي اليوم لتصل إلى مستوى 673 منصة.

كما صعدت المنصات الأمريكية للتنقيب عن الغاز الطبيعي خلال الأسبوع الجاري بمقدار منصة واحدة ليصل إجمالي عددها إلى 190 منصة.

وبحلول الساعة 6:04 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنحو 0.1 بالمائة إلى 58.44 دولار للبرميل.

في حين ارتفع سعر الخام القياسي "برنت" تسليم مارس/آذار الماضي هامشياً بنحو 0.06 بالمائة ليصل إلى مستوى 64.66 دولار للبرميل.
 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
بـ164مليون دولار..شركة صينية تتفق على إنشاء مصنع لمواد الإضاءة بالسعودية

بـ164مليون دولار..شركة صينية تتفق على إنشاء مصنع لمواد الإضاءة بالسعودية

أونكتاد تتوقع زيادة معتدلة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2020

أونكتاد تتوقع زيادة معتدلة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2020

دافوس 2020.. قادة العالم يبحثون أزمات السياسة والاقتصاد والمناخ

دافوس 2020.. قادة العالم يبحثون أزمات السياسة والاقتصاد والمناخ

العمل السعودية: اكتمال المرحلة الأولى من مشروع الإسناد للبيوت الاجتماعية

العمل السعودية: اكتمال المرحلة الأولى من مشروع الإسناد للبيوت الاجتماعية