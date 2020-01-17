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الخزانة الأمريكية تخطط لإصدار سندات لآجل 20 عاماً

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الخزانة الأمريكية تخطط لإصدار سندات لآجل 20 عاماً الخزانة الأمريكية تخطط لإصدار سندات لآجل 20 عاماً

مباشر: تخطط وزارة الخزانة الأمريكية إصدار سندات لآجل سداد 20 عامًا في النصف الأول من العام الجاري؛ لتوسيع قائمة أوراقها المالية من أجل تمويل العجز المتزايد.

وفي العام الماضي، تجاوز عجز الموازنة الأمريكية مستوى تريليون دولار لأول مرة في 7 سنوات.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صادر اليوم الجمعة إنها تسعى إلى تمويل بأقل تكلفة ممكنة مع مرور الوقت، مشيرةً إلى أنها سوف تستمر في تقييم إصدار سندات باستحقاقات جديدة أخرى مثل آجل 50 عاماً و100 عام لتحقيق هذا الهدف.

وأكدت وزارة الخزانة إنها جمعت تعليقات على هذه الإصدارات المحتملة من مجموعة كبيرة ومتنوعة من المشاركين في السوق، مشيرةً إلى أنه سيكون هناك طلب قوي من المستثمرين للسندات مدتها 20 عامًا.

وأضافت الوزارة الأمريكية أنها سوف تقوم بتقديم معلومات إضافية بخصوص إطلاق السند لآجل 20 عامًا في بيان يوم 5 فبراير/شباط 2020.

مباشر (اقتصاد)

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