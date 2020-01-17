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فجوة الأجور بين الجنسين في "سيتي جروب" تتراجع إلى 27%

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فجوة الأجور بين الجنسين في "سيتي جروب" تتراجع إلى 27% فجوة الأجور بين الجنسين في "سيتي جروب" تتراجع إلى 27%

مباشر: تراجعت فجوة الأجور بين الرجال والسيدات في "سيتي جروب" خلال العام الماضي، وسط محاولات المصرف الأمريكي إعادة هيكلة رواتب بعض موظفيها من النساء.

وبحسب مدونة منشورة على موقع البنك الأمريكي لرئيسة الموارد البشرية "سارة ويتشر" في الأسبوع الجاري، فإن الفجوة في متوسط أجور موظفي سيتي جروب من النساء مقارنة مع نظرائهم من الرجال بلغت 27 بالمائة خلال عام 2019.

ويعتبر هذا الرقم، والذي يعتمد على البيانات التي لا تأخذ في الاعتبار الأقدمية والمسمى الوظيفي والموقع، أقل بشكل طفيف مقارنة بعام 2018 عندما كانت فجوة الأجور بين الجنسين تبلغ 29 بالمائة.

وعند التعديل وفقاً لمعيار الموظفين بالمثل، فإن البنك ذكر أن الموظفين النساء كانوا يحصلون على 99 بالمائة مما يحصل عليه نظرائهم من الموظفين الرجال.

لكن المصرف الأمريكي أشار إلى أنه لا يزال أمامه الكثير لتحقيقه في مسألة التوازن بين الرواتب للمناصب المماثلة.

ويمثل هذا الإعلان أحدث خطوة من جانب ثالث أكبر بنك أمريكي لإحداث تغيير في مسألة المساواة في أجور العاملين.

ويسعى "سيتي جروب" حالياً إلى تحقيق هدف متمثل في أن تشغل الموظفات حوالي 40 بالمائة من مناصب مساعد نائب الرئيس وحتى مستوى المديرين الإداريين بحلول عام 2021 على الصعيد العالمي و8 بالمائة على الصعيد المحلي داخل الولايات المتحدة.

وعلقت رئيسة الموارد البشرية بالبنك الأمريكي على هذا الهدف بقولها: "هذا ما نحن ملتزمون بتنفيذه".

مباشر (اقتصاد)

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