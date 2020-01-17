محدث.. الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى في تاريخها

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد عند ختام تعاملات اليوم الجمعة، مع التطورات الاقتصادية، لتسجل مكاسب أسبوعية.

وارتفعت أسهم قطاع الموارد الأساسية بنحو 2 بالمائة لتقود مكاسب البورصات الأوروبية مع إغلاق غالبية القطاعات في النطاق الأحمر.

وكشفت بيانات اقتصادية نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني خلال العام الماضي بما يتماشى مع التوقعات، لكنه في الوقت نفسه سجل أدنى وتيرة نمو في 29 عاماً.

وتفاءل المستثمرون في أنحاء العالم كما تجددت رغبتهم في المخاطرة، بعد توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم يوم الأربعاء الماضي.

وبالعودة إلى أوروبا، تراجع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع خلال نوفمبر/تشرين الثاني، كما تم تأكيد تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى 1.3 بالمائة بالقراءة النهائية لشهر ديسمبر/كانون الأول على أساس سنوي.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1 بالمائة ليصل إلى 424.56 نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، ليحقق مكاسب أسبوعية بلغت 1.2 بالمائة.

وارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بأكثر من 0.8 بالمائة مسجلاً 7674.5 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية بنحو 1.1 بالمائة.

فيما زاد المؤشر الألماني "داكس" بنحو 0.7 بالمائة إلى 13526.1 نقطة، مما دفعه للارتفاع بنحو 0.3 بالمائة خلال الأسبوع الجاري.

في حين أن المؤشر الفرنسي "كاك" ارتفع بنحو 1 بالمائة عند مستوى 6100.7 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1 بالمائة.

وبحلول الساعة 5:13 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 1.1094 دولار.