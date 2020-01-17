سوريا: سلاح الجو الإسرائيلي هاجم قاعدة عسكرية في حمص

جي بي سي نيوز :- أعلن جيش النظام السوري أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم قاعدة التي فور الجوية في حمص، مشيرا إلى أن الطيران الإسرائيلي أسقط عدة صواريخ على القاعدة. وأوضح أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

وكان التلفزيون الرسمي السوري ذكر أن الدفاعات الجوية السورية تصدت مساء الثلاثاء لضربات يحتمل أن طائرات مسيرة وصواريخ شنتها على مطار التي فور العسكري في محافظة

حمص.

وقال: "أنباء تتحدث عن أن العدوان على مطار التي فور تم بطائرات مسيرة وصواريخ وجرى إسقاط عدد منها". ولم يذكر مزيدا من التفاصيل عمن يقف وراء الهجوم على هذه

القاعدة الجوية الكبيرة.

وقصفت إسرائيل مرارا أهدافا تابعة لجماعات مسلحة تدعمها إيران في سوريا.

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