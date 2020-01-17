احتياطي تركيا من النقد الأجنبي يرتفع في الأسبوع الماضي

مباشر - سالي إسماعيل: ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا بنهاية الأسبوع الماضي، مع زيادة ملحوظة في قيمة احتياطيات البنك المركزي من الذهب.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن المركزي التركي، أمس الخميس، فإن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك سجلت 78.267 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنة مع 77.953 مليار دولار المسجل في الأسبوع السابق له.

ويعني ذلك أن احتياطي تركيا من النقد الأجنبي ارتفع بنحو 314 مليون دولار في غضون أسبوع.

وبالنسبة لقيمة احتياطي المركزي التركي من الذهب، فشهد زيادة من 27.469 مليار دولار إلى 27.947 مليار دولار بنهاية الأسبوع السابق له.

أما إجمالي احتياطيات تركيا والتي تشمل النقد الأجنبي والذهب معاً، فبلغت 106.214 مليار دولار بنهاية الأسبوع الماضي، وهو مستوى أعلى من 105.422 مليار دولار المسجلة في الأسبوع السابق له.

وعلى أساس سنوي، فإن مجمل احتياطيات المركزي التركي من النقد الأجنبي والذهب كانت بنهاية الأسبوع الماضي أعلى بنحو 14.44 مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي عندما كان الاحتياطي يبلغ 92.811 مليار دولار.

وقرر البنك المركزي في تركيا بالأمس خفض معدل الفائدة للمرة الخامسة على التوالي إلى 11.25 بالمائة مقارنة مع 12 بالمائة في نهاية العام الماضي، ما يعني خفضا قدره 75 نقطة أساس (0.75 بالمائة) في الفائدة.

وبحلول الساعة 11:26 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة لتصعد العملة الخضراء إلى مستوى 5.8686 ليرة.