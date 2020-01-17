بإطار مبادرة "الحزام والطريق"..السعودية تعتمد اتفاقية للملكية الفكرية مع الصين

الرياض - مباشر: أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المرسوم الملكي رقم "م/54"، الخاص باعتماد مذكرة التفاهم بين المملكة والصين بمجال الملكية الفكرية.

وتضمنت البند الأول من المرسوم، المنشر اليوم الجمعة في الجريدة الرسمية للمملكة - أم القرى -، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للملكية الفكرية بجمهورية الصين الشعبية.

وشدد البند الثاني، على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة تنفيذ ما جاء بالمرسوم.

وشملت لوائح وأنظمة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة والإدارة الوطنية للملكية الفكرية بجمهورية الصين الشعبية، 9 مواد لتعزيز التعاون بين البلدين في المجال.

وأشارت المادة الأولى من اللوائح وأنظمة الاتفاقية، إلى أن مذكرة التفاهم تسعى لوضع إطار عام لأنشطة التعاون في مجال الملكية الفكرية بين الطرفين، وفقاً للتشريعات السارية في البلدين، وعلى أساس المساواة والمنفعة المتبادلة بينهما.

وقالت المادة الثانية، أن الطرفين ستعاونان في عدة أنشطة منها تطوير أنظمة ولوائح الملكية الفكرية، القيام بأنشطة تهدف إلى تحسين منظومة الملكية الفكرية ورفع مستوى جودتها، تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الملكية الفكرية في إطار"الحزام والطريق".

ونوهت المادة الثامنة، إلى أنه يحق لأي طرف الدخول في مفاوضات مع الطرف الآخر لإجراء أي تعديل على هذه المذكرة، ويكون أي تعديل أو إضافة سارية المفعول بشرط الموافقة عليها خطياً من الطرفين.

وتدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ، وفقاً للمادة التاسعة.

وألمح المادة التاسعة، إلى أن مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

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