السعودية تُصدر 2.9 مليون تأشيرة عمرة في 5 أشهر

الرياض – مباشر: كشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، التابع لوزارة الحج والعمرة السعودية، عن صدور 2,9 مليون تأشيرة عمرة، وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام، أي خلال 5 أشهر هجرية تقريبًا.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، "انفوجرافيك"، يوضح مغادرة 2,2 مليون معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 2,4 مليون معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 147,965 معتمرين، فيما وصل 10,717 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

وبحسب "الانفوجرافيك" فإن أكثر الجنسيات قدوما كانت وبالترتيب: باكستان 601,880 ، تليها إندونيسيا 537,894، وثالثا جاءت الهند 307,066 ، ثم مصر 156,492 ، وماليزيا خامسا بـ 130,949 معتمرًا. وتأتي بعدها كل من: تركيا 110,389 ، بنجلاديش 97,767، الجزائر 94,417، الإمارات 57,730 الأردن 52,175 معتمرًا.

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