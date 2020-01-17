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فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة تتراجع لأدنى مستوى بعامين

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فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة تتراجع لأدنى مستوى بعامين فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة تتراجع لأدنى مستوى بعامين

مباشر: انخفض عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في عامين تقريباً خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع استمرار تشدد سوق العمل.

 وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الجمعة، أن عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة تراجع إلى 6.800 مليون فرصة عمل خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل 7.361 مليون فرصة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة سوف 7.24 مليون فرصة خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

وجاء الهبوط الحاد في فرص العمل المتاحة مع ارتفاع عمليات التعيين، واستمرار تشديد سوق العمل الذي يشهد زيادة أعداد العاملين وهبوط قوي للبطالة.

وبحسب البيانات، ارتفعت عمليات التعيين خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لتسجل 5.821 مليون عملية، مقابل 5.782 مليون عملية في الشهر السابق له.

بينما تراجعت عمليات مغادرة العمل إلى 5.648 مليون عملية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع 5.652 مليون عملية في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 3:21 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيس الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 97.59 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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