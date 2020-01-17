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سعر البلاديوم يقفز 9% ويتجاوز 2500 دولار لأول مره بتاريخه

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سعر البلاديوم يقفز 9% ويتجاوز 2500 دولار لأول مره بتاريخه سعر البلاديوم يقفز 9% ويتجاوز 2500 دولار لأول مره بتاريخه

مباشر: قفز سعر معدن البلاديوم بأكثر من 9 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليكسر حاجز 2500 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه.

ويأتي تسجيل البلاديوم مستويات قياسية واحدة تلو الأخرى وسط مخاوف شديدة بشأن نقص الإمدادات من المعدن في السوق.

وتجاوزت مكاسب البلاديوم 13 بالمائة في الأسبوع الجاري حتى الآن، ما يعني أنه يتجه إلى حصد أكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس/آذار عام 2016.

وسجل البلاديوم المستخدم في صناعة السيارات طبقاً لنهج بيئية أفضل، مكاسب بنحو 30 بالمائة منذ بداية 2020 وحتى الأن.

كما يعتبر البلاديوم من المعادن الثمينة في العالم، التي تستخدم في المحفزات التي تحد من الانبعاثات الناتجة عن السيارات التي تعمل بالبنزين.

وبحلول الساعة 4:02 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للبلاديوم بنسبة 9.3 بالمائة أو حوالي 215 دولاراً، ليصل الى 2528.50 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى يسجله المعدن على الإطلاق.

مباشر (اقتصاد)

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