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فرنسا تنشر حاملة الطائرات شارل ديجول بالشرق الأوسط

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فرنسا تنشر حاملة الطائرات شارل ديجول بالشرق الأوسط فرنسا تنشر حاملة الطائرات شارل ديجول بالشرق الأوسط

 

مباشر: ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بدلاه ستنشر حاملة الطائرات شارل ديجول والمجموعة القتالية المصاحبة لها لدعم عمليات الجيش الفرنسي في الشرق الأوسط.

وأوضح إيمانويل ماكرون خلال خطاب للجيش، أن حاملة الطائرات شارل ديجول والمجموعة القتالية المصاحبة لها ستنشر خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى أبريل/ نيسان الجاري، وفقاً لوكالة "رويترز"، أمس الخميس.

وصرح ماكرون: "حاملة الطائرات ستدعم عمليات تشامال في الشرق الأوسط من يناير إلى أبريل 2020 قبل نشرها في المحيط الأطلسي وبحر الشمال".

وتأتي تصريحات الرئيس الفرنسي في ظل تصاعد التوترات في الفترة الأخيرة، بعد تبني إيران هجوم بصواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين في العراق تضمان قوات أمريكية، رداً على مقتل مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وكان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد رحب خلال مباحثات مع شينزو آبي رئيس وزراء اليابان، في 13 يناير الجاري،  بموقف اليابان الخاص بإرسال قوات الدفاع الذاتي البحرية للشرق الأوسط بهدف تأمين سفنها وحماية إمداداتها النفطية.

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مباشر (اقتصاد)

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