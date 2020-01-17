السعودية تبدأ العمل بلائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات..رسميًا

الرياض – مباشر: نشرت جريدة "أم القرى" الرسمية السعودية اليوم الجمعة، لائحة وأنظمة اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية ليبدأ العمل بها في المملكة رسميًا.

وذكرت الجريدة أن اللائحة تهدف إلى تنظيم قطاع نقل البضائع بالشاحنات، ورفع الكفاءة المهنية للسائقين ومدراء التشغيل والكفاءة التشغيلية للشاحنات، ورفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على البيئة وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين كافة أطراف عملية النقل.

واستثنت المادة الثانية من اللائحة:

1 -النقل بالشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 3.5 ألف كجم وأقل أو تأجيرها،

2 – نقل الأجهزة والمعدات والمنتجات الطبية والغذائية وغيرها من البضائع والمواد في حالات الإغاثة والطوارئ والكوارث الطبيعية.

3 – النقل بالشاحنات المملوكة من قبل القوات العسكرية والجهات الحكومية.

4 – نقل السيارات وسحب المركبات الخاضعة لأحكام اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات المعتمدة من الهيئة.

وأوضحت اللائحة شروط حصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط نقل البضائع على النحو التالي:

وفيما يخص تجديد الترخيص أو التنازل عنه حددت المادتين الثامنة والتاسعة من اللائحة الإجراءات على النحو التالي:

وحددت اللائحة شروط ترخيص نشاط نقل البضائع للأفراد على النحو التالي:

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