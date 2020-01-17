عمليات بناء المنازل الأمريكية تقفز لأعلى مستوى في 13 عاماً

مباشر: صعدت عمليات بدء بناء المنازل في الولايات المتحدة بنحو 17 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسجلة أعلى مستوى في حوالي 13 عاماً.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، أن عمليات البدء في بناء منازل جديدة داخل الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 16.9 خلال الشهر الماضي لتصل إلى 1.608 مليون وحدة، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2006.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن عمليات البناء الجديدة سترتفع إلى 1.38 مليون وحدة في الشهر الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت عمليات البدء في بناء منازل جديدة بنسبة 40.8 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول لعام 2018.

وبحسب البيانات، فإن التصاريح الممنوحة للبناء في الولايات المتحدة تراجعت بنحو 3.9 بالمائة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي مسجلة 1.416 مليون تصريح مقارنة مع 1.447 مليون تصريح في الشهر السابق له..

ووفقاً للتقديرات، فكان من المتوقع أن تهبط عدد تصاريح البناء الممنوحة في الشهر الماضي إلى 1.47 مليون تصريح.

وبحلول الساعة 2:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنحو 0.3 بالمائة لتصل إلى 1.1101 دولار.