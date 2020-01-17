أخبار عاجلة

من مصر | وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون سبل وقف إطلاق النار في ليبيا -
مساء dmc - د. عبدالله عثامنة: كيف تدخلت قطر وتركيا في الشأن الليبي وأمن ليبيا يعتبر من الأمن الدولي -
ملعب أون - لقاء مع ماهر جنينه محلل الكرة الإفريقية | الأثنين 20 يناير 2020 | الحلقة الكاملة -
حكاية حامد في نحت جذوع شجر الدوم وليف النخيل في الوادي الجديد -
قعدة الصحاب في الويك إند.. فيديو كوميدي من #يونس_ولد_فضة -
التصنيف الثاني والثالث والرابع بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم -
إيران وخيار السلاح النووي -
حكاية حادث طبيبات المنيا.. شقيق الدكتورة سلمي: "حسسونا إننا بشر" -
تدريبات بالذخيرة الحية للبحرية الروسية بمدافع "غفوزديكا" ذاتية الحركة -
من مصر | موجز "من مصر" لأهم وآخر الأخبار على الصعيدين المحلي والدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

عمليات بناء المنازل الأمريكية تقفز لأعلى مستوى في 13 عاماً

Google+ Print
عمليات بناء المنازل الأمريكية تقفز لأعلى مستوى في 13 عاماً عمليات بناء المنازل الأمريكية تقفز لأعلى مستوى في 13 عاماً

مباشر: صعدت عمليات بدء بناء المنازل في الولايات المتحدة بنحو 17 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسجلة أعلى مستوى في حوالي 13 عاماً.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، أن عمليات البدء في بناء منازل جديدة داخل الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 16.9 خلال الشهر الماضي لتصل إلى 1.608 مليون وحدة، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2006.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن عمليات البناء الجديدة سترتفع إلى 1.38 مليون وحدة في الشهر الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت عمليات البدء في بناء منازل جديدة بنسبة 40.8 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول لعام 2018.

وبحسب البيانات، فإن التصاريح الممنوحة للبناء في الولايات المتحدة تراجعت بنحو 3.9 بالمائة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي مسجلة 1.416 مليون تصريح مقارنة مع 1.447 مليون تصريح في الشهر السابق له..

ووفقاً للتقديرات، فكان من المتوقع أن تهبط عدد تصاريح البناء الممنوحة في الشهر الماضي إلى 1.47 مليون تصريح.

وبحلول الساعة 2:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنحو 0.3 بالمائة لتصل إلى 1.1101 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
بـ164مليون دولار..شركة صينية تتفق على إنشاء مصنع لمواد الإضاءة بالسعودية

بـ164مليون دولار..شركة صينية تتفق على إنشاء مصنع لمواد الإضاءة بالسعودية

أونكتاد تتوقع زيادة معتدلة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2020

أونكتاد تتوقع زيادة معتدلة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2020

دافوس 2020.. قادة العالم يبحثون أزمات السياسة والاقتصاد والمناخ

دافوس 2020.. قادة العالم يبحثون أزمات السياسة والاقتصاد والمناخ

العمل السعودية: اكتمال المرحلة الأولى من مشروع الإسناد للبيوت الاجتماعية

العمل السعودية: اكتمال المرحلة الأولى من مشروع الإسناد للبيوت الاجتماعية