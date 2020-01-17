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ترامب يعتزم ترشيح اقتصاديين لعضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي

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ترامب يعتزم ترشيح اقتصاديين لعضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي ترامب يعتزم ترشيح اقتصاديين لعضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي

مباشر: يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد اختيار اثنين من الاقتصاديين للعمل في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع استمرار انتقادات الرئيس لقرارات أكبر بنك مركزي في العالم.

وكثيراً من انتقد ترامب الاحتياطي الفيدرالي تحت رئاسة جيروم باول الذي وضعه الرئيس الأمريكي في هذا المنصب في عام 2018 من أجل العمل لخفض أكبر لمعدلات الفائدة.

وقال البيت الأبيض في بيان صادر أمس الخميس، إن الرئيس الأمريكي سوف يرشح "جودي شيلتون" و"كريستوفر والر"، لينضمان إلى عضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

"والر" هو نائب الرئيس ومدير الأبحاث في بنك الاحتياطي الفيدرالي في "سانت لويس" حيث يعمل عن كثب مع رئيس البنك جيمس بولارد  أحد أكثر الداعمين لخفض الفائدة في العام الماضي.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة 3 مرات في العام الماضي لتصل إلى مستوى يتراوح بين 1.50 بالمائة إلى 1.75 بالمائة، لكن ترامب لا يزال يأمل في المزيد.

كما أن "شيلتون" هي مستشارة سابقة لحملة ترامب، وعملت مديرة تنفيذية للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وفي العام الماضي دعت إلى خفض معدلات الفائدة.

وجدير بالذكر أنه يجب أن يتم اعتماد "والر" و"شيلتون" من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي.

مباشر (اقتصاد)

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