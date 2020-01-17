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خادم الحرمين يُصدّق على اتفاقية السعودية والعراق لتشجيع وحماية الاستثمارات

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خادم الحرمين يُصدّق على اتفاقية السعودية والعراق لتشجيع وحماية الاستثمارات خادم الحرمين يُصدّق على اتفاقية السعودية والعراق لتشجيع وحماية الاستثمارات

 

الرياض – مباشر: أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قرارًا بالموافقة على اتفاقية بين المملكة وجمهورية العراق، بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

ونص القرار المنشور في جريدة "أم القرى" الرسمية، اليوم الجمعة، ويحمل رقم 297، ألا تسري أحكام تلك الاتفاقية على الإعانات أو المنـح التـي يقدمهـا أحـد الأطراف حصرياً للمستثمرين المحليين والاستثمارات المحلية أو أي شرط مرتبط بتسلم هذه الإعانات أو المنح أو استمرار تلقيها.

وتضمنت الاتفاقية في بنودها أن يشجع كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بقدر الإمكان، ويسمح بدخول تلك الاستثمارات، مع مراعاة حقوق الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار في ممارسة سلطاته وفقاً لتشريعاته المطبقة بما في ذلك التشريعات ذات الصلة بالملكية والسيطرة والرقابة على مشاريع الاستثمار الأجنبية.

وشملت بنود الاتفاقية منح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها في ظروف مماثلة - لمستثمريه أو مستثمري دولة أخرى ليست طرف في هذه الاتفاقية فيما يتعلق باللجوء إلى القضاء والمحاكم الإدارية واللجان بجميع درجات اختصاصها، سواء كان ذلك للمطالبة بحقوق أولئك المستثمرين أو الدفاع عنها.

وكذلك نصت الاتفاقية على التزام مستثمري كل من الطرفين المتعاقدين بتشغيل الأيدي العاملة المحلية في المشاريع الاستثمارية المقامة في الدولة المضيفة وفقاً لتشريعاتها.

ووفقا لبنود الاتفاقية على كل طرف متعاقد تسهيل إجراءات الدخول وإصدار تأشيرات الدخول والإقامة المؤقتة أو الدائمة - وفقاً لتشريعاته - للأشخاص ذوي الصفة الطبيعية المتمتعين بجنسية الطرف المتعاقد الآخر الذين يرغبون في دخول الطرف المتعاقد الأول والبقاء فيه لغرض إقامة أنشطة استثمارية.

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