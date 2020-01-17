"الطيران" السعودية تكشف تفاصيل الأسعار الجديدة لمواقف مطار الملك عبدالعزيز

الرياض – مباشر: أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، أن التسعيرة الجديدة لمواقف المطارات تعتمد على دراسة الظروف لكل مطار من حيث عمر المطار والتكاليف الإنشائية والتشغيلية للمطار وتكاليف المشغل للمواقف بالمطار ومستوى الخدمات المقدمة به من تقنيات وما إلى ذلك.

جاء توضيح الهيئة في بيان لها حول ما تم تداوله بخصوص أسعار مواقف مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد "صالة 1"، نشرته على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأشارت الهيئة في بيانها، إلى أن الأسعار الجديدة استندت إلى تفعيل دور التقنية وتقليل القوى البشرية.

وأضافت أنه تم تصميم وتنفيذ مواقف سيارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل متعددة الطوابق لتستوعب أكثر من 8000 موقف تقريباً، مبينة أنه بناء على ذلك قامت الهيئة بتنظيم أسعار المواقف.

وتم تحديد سعر 5 ريالات للمواقف التي يتم سدادها عن طريق الأجهزة الذاتية الإلكترونية أو الأجهزة الذكية؛ بهدف تشجيع استخدام التقنية التي ستساهم في انسيابية حركة الدخول والخروج من المواقف، ومبلغ 10 ریالات من خلال السداد عبر بوابات الخروج من المواقف، بحسب الهيئة.

وبالنسبة للمواقف طويلة الأجل، أفادت الهيئة في بيانها، إلى أنه تم تحديد سعر ريال واحد فقط للساعة الواحدة و15 ريالا لكامل اليوم.

وأشارت الهيئة إلى ان بعض الخدمات يتم تأديتها بمقابل مثل خدمة مواقف صف السيارات وخدمة مواقف الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى خدمات أخرى تقدم بدون مقابل مثل النقل الترددي بين الموقف والصالة.

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