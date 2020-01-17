أسواق الأسهم العالمية تواصل تسجيل مستويات قياسية

مباشر: ارتفعت أسواق الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدعومة بالتطورات الاقتصادية.

وصعدت الأسهم العالمية بعد بيانات نمو الاقتصاد في الصين والتي جاءت متوافقة مع التوقعات رغم تسجيلها أقل معدل نمو في 29 عاماً.

وسجل مؤشر "إم.إس.سي.إي" للأسهم العالمية ارتفاعاً بنحو 0.2 بالمائة، مسجلاً مستوى تاريخي جديد.

وتفاءل المستثمرين في السوق وتجددت رغبتهم في المخاطرة بعد تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بتوقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية يوم الأربعاء الماضي.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم، كما صعدت الأسهم في الصين، وزادت الأسهم اليابانية بقيادة مؤشر نيكي الذي ارتفع عند أعلى مستوى في 15 شهراً.

وكانت الأسهم الأمريكية قد أنهت جلسة أمس عند مستوى قياسي جديد، حيث تجاوز "ستاندرد أند بورز" مستوى 3300 نقطة لأول مرة في تاريخه.