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إنتاج الصلب في الصين يسجل مستوى قياسياً في 2019

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إنتاج الصلب في الصين يسجل مستوى قياسياً في 2019 إنتاج الصلب في الصين يسجل مستوى قياسياً في 2019

مباشر: ارتفع إنتاج الصلب الخام في الصين لمستوى قياسي جديد في عام 2019، مدعومًا بسوق العقارات والطلب القوي.

وكشفت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء بالصين، اليوم الجمعة، أن إنتاج الصلب الخام بلغ 999.34 مليون طن في عام 2019، بزيادة 8.3 بالمائة مقارنة بالعام السابق له.

وجاء ارتفاع إنتاج الصلب في الصين مع اتجاه  لتعزيز الإنفاق على البنية التحتية في محاولة للتغلب على تباطؤ النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى قوة سوق العقارات في البلاد.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم نمو اقتصاد الصين بنسبة 6.1 بالمائة في إجمالي العام الماضي، وهي أبطأ وتيرة نمو في 29 عاماً.

وكان إنتاج الصين من الصلب قد ارتفع في ديسمبر/كانون الأول ليسجل 84.27 مليون طن، صاعداً بنحو 12 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

ويعتبر 2019 هو العام الثاني على التوالي الذي يشهد تسجيل الصين مستوى قياسياً في إنتاج الصلب الخام.

مباشر (اقتصاد)

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