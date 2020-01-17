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هبوط الجنيه الإسترليني بعد بيانات محبطة وتكهنات خفض الفائدة

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هبوط الجنيه الإسترليني بعد بيانات محبطة وتكهنات خفض الفائدة هبوط الجنيه الإسترليني بعد بيانات محبطة وتكهنات خفض الفائدة

مباشر: انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو خلال تعاملات اليوم الجمعة بعد بيانات اقتصادية خيبت التوقعات ووسط تكهنات بخفض محتمل لمعدل الفائدة هذا الشهر.

وتأثر الإسترليني سلباً ببيانات اقتصادية أظهرت تراجع مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي بأكثر من التوقعات.

كما لايزال المستثمرون يترقبون اجتماع السياسة النقدية في وقت لاحق من الشهر الحالي، وسط توقعات بخفض معدل الفائدة 0.25 بالمائة لتحفيز الاقتصاد ودعم التضخم الضعيف.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة قد سجل أدنى صعود شهري في 3 أعوام.

وبحلول الساعة 12:11 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 1.3041 دولار.

كما هبط الإسترليني مقابل اليورو بشكل هامشي بلغ 0.09 بالمائة، لترتفع العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى 0.8523 إسترليني.

مباشر (اقتصاد)

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